Финляндия открывает два ранее закрытых КПП на восточной границе с Россией

Как сообщает финское МВД в своем аккаунте в соцсетях, в полночь четверга, 14 декабря, (1.00 мск) два погранпункта на российско-финской границе (Ваалимаа и Ниирала) возобновляют свою работу в прежнем режиме, согласно недавнему решению правительства североевропейской страны.

Напомним, с 30 ноября Хельсинки в одностороннем порядке закрыл все автомобильные пункты пропуска на границе в Российской Федерацией, объяснив это необходимостью ужесточения миграционного режима в стране.

«Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря», - сообщает МВД.

Ранее сообщалось, что компания Ecolines возобновит с 14 декабря автобусное сообщение между Россией и Финляндией