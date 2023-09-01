Финляндия прекратит предоставлять в аренду здание генконсульства России в Турку

После прекращения работы генконсульства России в финском Турку Финляндия заберет здание и территорию вокруг себе. Подробности рассказало РИА Новости .

С 1 октября в Турку прекратит работу российское консульство, здание и территория, где оно расположено, было предоставлено на основании договора аренды. С завершением работы генкосульства договор тоже прекратится, и территории вернутся к Финляндии. Как после этого будет использоваться здание, решать будут финские власти.

Сообщается, что консульство России работало в Турку с 1967 году на основе договора Финляндии и СССР.