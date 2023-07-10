Финляндия ужесточила с 10 июля правила въезда для граждан России

Начиная с 00:00 понедельника, 10 июля, въезд в соседнее с РФ государство будет недоступен сразу нескольким категориям россиян, сообщает РИА Новости.

В частности, как пояснили в МИД европейского государства, правила въезда в Финляндию коснутся совершающих визит в страну с деловыми целями, а также тех, у кого есть финская недвижимость.

Также ограничения коснутся абитуриентов и путешествующих транзитом через Финляндию в третьи страны. Все указанные категории российских граждан обязаны будут предоставить более весомые обстоятельства, которые заставляют их посетить страну.