Финляндия ужесточила с 10 июля правила въезда для граждан России
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Начиная с 00:00 понедельника, 10 июля, въезд в соседнее с РФ государство будет недоступен сразу нескольким категориям россиян, сообщает РИА Новости.
В частности, как пояснили в МИД европейского государства, правила въезда в Финляндию коснутся совершающих визит в страну с деловыми целями, а также тех, у кого есть финская недвижимость.
Также ограничения коснутся абитуриентов и путешествующих транзитом через Финляндию в третьи страны. Все указанные категории российских граждан обязаны будут предоставить более весомые обстоятельства, которые заставляют их посетить страну.
«Расширенные ограничения вводятся на неопределенный срок. Они будут действовать вплоть до дальнейшего уведомления об отмене», - уточнили в МИД Финляндии.