Финляндия заявила о намерении ужесточить ограничения на въезд российских граждан

Правительство Финляндии объявило о новых мерах ужесточения, которые будут препятствовать поездкам россиян в страну. Об этом сообщает RT

Такие поездки способны нанести вред международным отношениям Финляндии. В связи с чем страна намерена сделать более жесткими свои правила въезда. Финляндия готова на все для достижения этой цели.

Ранее в российском посольстве сообщали о том, что взаимовыгодное и тесное сотрудничество между Россией и Финляндией почти полностью разрушено усилиями Хельсинки. Тем не менее, Финляндия подняла вопрос о том, насколько актуально соглашение с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна стала частью Североатлантического альянса.

Новые меры, которые планирует ввести Финляндия, могут вызвать дополнительные проблемы для тех, кто планирует поездки в страну.