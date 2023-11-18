Финляндия закрыла все свои КПП на юго-восточной границе с Россией

С полуночи субботы, 18 ноября прекратили пропуск на проход в обе стороны четыре из работавших ранее восьми финских контрольно-пропускных пунктов: Ваалимаа, Нийюмаа, Иматра и Сало.

Теперь попасть как в Финляндию, так и выехать из нее невозможно и россиянам, и самим финнам.

Финский кабмин ранее принял решение закрыть до 18 февраля 2024 года ближайшие к Петербургу КПП на российско-финской границе. В Хельсинки данный радикальный шаг объяснили якобы ухудшением ситуации с миграцией на границе с РФ.

Ранее стало известно, что Финляндию из России прибыло рекордное число беженцев из Ирака, Сирии и Сомали перед закрытием КПП на границе.