Финляндия завершила формальный процесс интеграции в НАТО

В стране заявили о том, что декларация о военной интеграции в Североатлантический альянс уже подписана. Об этом пишет «Газета.ру»

Согласно информации, поступившей от финских оборонительных Сил, декларация подписана при Саули Ниинисте, президенте Финляндии. Хоть формальный этап и подошел к концу, все же военная интеграция в НАТО еще много лет будет продолжаться.

Ранее финляндский лидер заявил о том, что страна начала новую эпоху в своей истории, частично став частью НАТО. Эти слова опубликованы на официальном сайте президента. Как он заявил, подобное решение принято в соответствии с желанием жителей Финляндии существовать в мире, при этом защищая соотечественников.

Также Минобороны государства продолжает работу над его защитой. А присоединение к Организации североатлантического договора позволит финнам быть уверенными в своем будущем.