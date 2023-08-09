Финн в шутку заложил двенадцать килограммов динамита в машины своего друга

Финн заложил 26,5 фунтов (более 12 кг) динамита в две машины своего друга, сообщает финская телекомпания YLE.

Позже он заявил, что сделал это ради шутки и взрывать машины не собирался.

Однако его приятель не оценил юмор и заявил в полицию. Мужчину задержали, но затем выпустили. Полиция исключила покушение на теракт.

Однако шутнику все равно грозит тюремный срок до двух лет, а полиция выясняет, где он раздобыл такое количество взрывчатки.