Финнов возмутило новогоднее поздравление НАТО

Из ролика становится ясно, что финский новогодний дед Йолопукки живет не в Лапландии на горе Корватунтури, а на Северном полюсе.

Читатели газеты возмущены тем, что едва Финляндия вступила в альянс, как у нее уже начали «воровать». Впрочем, есть и те, кто призывает не придавать этому большого значения.