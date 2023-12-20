Финнов возмутило новогоднее поздравление НАТО
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Рождественское видеопоздравление НАТО, размещенное в соцсетях, вызвало бурную реакцию у финнов, пишет Iltalehti.
Из ролика становится ясно, что финский новогодний дед Йолопукки живет не в Лапландии на горе Корватунтури, а на Северном полюсе.
Читатели газеты возмущены тем, что едва Финляндия вступила в альянс, как у нее уже начали «воровать». Впрочем, есть и те, кто призывает не придавать этому большого значения.
«Не беспокойтесь. В США про местонахождение Северного полюса знают не больше, чем про местонахождение Корватунтури или вообще Финляндии», – написал в комментариях один из читателей.