Финский город погрузился во тьму почти на час из-за редкой аварии

В финском городе Тампере (третьем по численности населения в стране) произошло масштабное отключение электричества. Без света остались более 19 тыс. человек — это примерно каждый десятый житель города.

Гендиректор местной сетевой компании Петри Сихво признался, что за десятилетия работы видел подобное всего трижды. Сейчас специалисты ломают голову над причиной аварии. Основная версия — удар молнии во время грозы. Чтобы проверить это предположение, энергетики запросили данные у метеорологов.

Несмотря на масштабы аварии, свет вернулся в дома менее чем через 40 минут. Пока поврежденный трансформатор находится на экспертизе и ремонте, город будет работать на запасном.

