Финский город погрузился во тьму почти на час из-за редкой аварии
За 30 лет — и всего три случая? Более 19 тысяч финнов остались без электричества
В ночь на 16 августа в Тампере вышел из строя главный городской трансформатор, оставив без электричества почти 20 тыс. жителей. Об этом также сообщил РБК.
В финском городе Тампере (третьем по численности населения в стране) произошло масштабное отключение электричества. Без света остались более 19 тыс. человек — это примерно каждый десятый житель города.
Гендиректор местной сетевой компании Петри Сихво признался, что за десятилетия работы видел подобное всего трижды. Сейчас специалисты ломают голову над причиной аварии. Основная версия — удар молнии во время грозы. Чтобы проверить это предположение, энергетики запросили данные у метеорологов.
Несмотря на масштабы аварии, свет вернулся в дома менее чем через 40 минут. Пока поврежденный трансформатор находится на экспертизе и ремонте, город будет работать на запасном.
