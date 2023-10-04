Финский турист посетил Петербург и поразился очень малому влиянию на него западных санкций

Магазины в городе наполнены товарами, рестораны полны людьми. О событиях на Украине напоминает только многочисленная реклама, призывающая к службе в армии.

Юха Перттула многократно ранее приезжал в город и даже какое-то время жил в нем, поэтому знает многие нюансы. В очередное свое посещение турист поразился, насколько мало все изменилось. Больше всех изменениям подверглась сфера туризма. На улицах практически не услышать иностранной речи.

«Заводы работают на полную мощность. Я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», - отметил он.

Об его впечатлениях рассказало издание Iltalehti. Финн с грустью указал, что финские магазины в приграничье, рассчитанные на россиян, стоят без покупателей. Зато сам он повез домой некоторые товары, которые ранее жители РФ везли к себе из Финляндии. Благодаря импортозамещению их стоимость значительно снизилась.