Фишинг на колесах: безобидная схема развода появилась для будущих путешественников

Управление кибербезопасности МВД России предупредило граждан о новой волне мошеннических схем в сфере организации совместных поездок. По данным ведомства, злоумышленники активизировались в начале 2026 года, передает ТАСС.

Аферисты размещают объявления о поиске попутчиков в тематических чатах и сообществах в интернете, предлагая маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов. После установления контакта с потенциальной жертвой общение переносится в мессенджер Telegram, где для «бронирования места» предлагают перейти по фишинговой ссылке.

Ранее в подобных схемах использовались поддельные сайты, которые списывали денежные средства пользователей. МВД рекомендует для поездок пользоваться услугами только официальных перевозчиков и не переходить по сторонним ссылкам для оплаты или подтверждения бронирова

