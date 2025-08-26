Фитнес-бабушка из Австралии объяснила, почему предпочитает юных поклонников

65-летняя австралийская бодибилдерша поделилась с изданием Need To Know критериями, которым должен соответствовать её идеальный спутник жизни. Лесли Максвелл, которая также работает фитнес-тренером, призналась, что ей нравятся 20-летние юноши.

Свои предпочтения она объясняет общим темпом жизни: юноши, по её словам, обладают той самой энергией и спонтанностью, которые ей импонируют. Кроме того, молодёжь чаще ценит зрелых женщин, твёрдо знающих свои цели и желания.

Лесли очарована их свежим взглядом на вещи и неиссякаемым оптимизмом. Ровесники кажутся ей слишком ленивыми и предсказуемыми. Их круг общения, как отмечает Максвелл, нередко сводится к обсуждению накопившихся проблем, что совершенно не соответствует её жизненной философии.

Свой идеал австралийка описывает как уверенного в себе, спортивного мужчину с отличным чувством юмора. Немаловажными бонусами для неё являются и более традиционные качества: умение красиво ухаживать и хорошо целоваться.

