Фитнес с возвратом: названы условия возврата НДФЛ за абонементы в спортклуб

Россияне вправе вернуть часть расходов на занятия спортом через механизм социального налогового вычета. Максимальная сумма возврата составляет 19,5 тысячи рублей в год, а при оформлении двумя родителями — до 39 тысяч рублей на семью. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Право на вычет имеют налоговые резиденты РФ, уплачивающие НДФЛ по ставке 13% или 15%: наемные работники, арендодатели, инвесторы. Самозанятые, ИП на спецрежимах, безработные и нерезиденты воспользоваться льготой не могут.

Общий лимит социальных вычетов — 150 тысяч рублей в год. Именно от этой суммы рассчитывается возврат. Если расходы на спорт составили 100 тысяч рублей, можно вернуть 13 тысяч. При затратах 150 тысяч и более максимальный возврат достигнет 19,5 тысячи рублей. Учитываются расходы на себя, детей и родителей-пенсионеров.

С 2026 года оформить вычет можно за занятия для себя, детей до 18 лет (или до 24 лет при очном обучении) и родителей-пенсионеров. Для получения потребуются договор с организацией, платежные документы и справка по форме ФНС. Оформить возврат можно через работодателя, налоговую инспекцию или в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика.

