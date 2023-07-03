Фитнес-тренер Новикова перечислила методы не употреблять жирную пищу

По словам фитнес-тренера Полины Новиковой, к опасной жирной пище относятся сливочное и растительное масло, большинство молочных продуктов, мясо и кондитерские изделия. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она напомнила, что физиологическая потребность организма человека в жирах составляет примерно треть от всей калорийности рациона, при этом следует придерживаться правила половина жиров животного происхождения и половина растительного.

По ее мнению, стоит полностью отказаться от пальмового масла и трансжиров, которые содержатся в фастфуде, кондитерских изделиях, переработанном мясе, полуфабрикатах, копченых продуктах.

Новикова пояснила, что на фоне трансжиров может измениться структура тела, возникает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности и диабета второго типа.

Она добавила, что картофель можно заменить вареным овощем, котлеты приготовить на пару, а творог, сметану, сыр стоит употреблять в умеренном объеме.