Фитнес-тренеры, SMM-специалисты и грумеры получили официальный статус профессий

В 2026 году в России был обновлен общероссийский классификатор профессий и должностей, в котором теперь официально закреплены сотни современных специальностей. Об этом сообщает ТАСС .

В списке появились фитнес-тренеры, спа-косметики, грумеры, SMM-менеджеры, косметик-эстетист, косметолог-визажист, мастера маникюра, педикюра, перманентного макияжа и художественной татуировки, а также специалисты по уходу за домашними животными.

Классификатор уточняет должности в медицине: нейропсихолог, врач-сексолог, врач-косметолог, а к медицинской сестре добавлено обозначение «медицинский брат», к акушерке — «акушер».

IT-сфера и дизайн также получили расширение: системные администраторы, аналитики ПО и больших данных, веб-разработчики, дизайнеры интерфейсов, операторы виртуальной камеры, риггеры 3D-моделей, компоузеры, концепт-дизайнеры, специалисты по виртуальному волосяному покрову. В контент-сфере официально закреплены копирайтеры, рерайтеры, интервьюеры и SMM-менеджеры.

В торговле и маркетинге появились промоутеры, мерчендайзеры, интернет-маркетологи, трейдеры, инвестиционные советники, специалисты форекс. Менеджмент дополнили андеррайтер, аутсорсинг-менеджер, внутренний аудитор, риск-аналитик и риск-менеджер.

Список включает также бариста, сомелье, су-шефов, коучей, тьюторов, девелоперов, демографов, медиаторов, флористов, ландшафтных архитекторов и дизайнеров, специалистов по ИИ и беспилотным системам, монтажников оптических линий и сетей квантовой связи. Среди творческих новинок — композитор, аранжировщик и артист горлового пения (хоомейжи).

Новый классификатор заменил документ с дополнениями с 1994 года. Всего в нем почти 5,6 тыс. рабочих профессий и около 4,3 тыс. должностей. Он используется для статистики, миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений, определения льгот, расчета зарплат, пенсий и планирования потребности в кадрах.

