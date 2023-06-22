Фитнес-тренеры заявили, что россияне начали массово худеть из-за удаленки

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в работу фитнес-индустрии. Даже после того, как «буря» стихла, спортивным залам приходится более ожесточенно сражаться не только за клиентов, но и за своих кадров.

Сейчас наметилось несколько новых тенденций. На смену занятиям оффлайн в клубах пришли онлайн-тренировки. Об этом рассказала тренер одного из московских фитнес-залов Анжелика Баринова.

«Люди охотнее покупают тренировки в интернете — это дешевле. По этим же причинам произошла утечка кадров. Специалисты уходят в свободное плаванье — в интернет. Фитнес-клубам приходится подстраиваться под ситуацию», – рассказала спортсменка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, современные спортзалы тоже стараются всеми возможными способами привлекать клиентов. Многие предлагают выгодные карты, акции, смарт-тренировки, необычное оборудование, новые групповые занятия.

«Одним словом, фитнес стал доступнее и интереснее для простого обывателя. Даже сейчас, летом, количество людей в фитнес-центрах в час пик просто зашкаливает. Люди охотно покупают карты, популярны тренировки в мини-группах по два-три человека, функциональные тренировки», – рассказала эксперт.

Тот факт, что фитнес-клубы переполнены даже в сезон отпусков, подтвердила и Валерия Извекова, тренер осознанного фитнеса. По ее словам, в вечернее время в залах просто не протолкнуться.

«Когда люди ушли на удаленную работу, появился огромный интерес к похудению. В погоне за красивой фигурой люди начинают употреблять жиросжигатели, L-карнитин, различные другие пищевые добавки. И, к сожалению, все это происходит бездумно и без сдачи анализов. Но в лучшем случае эти БАДы окажутся пустышками, а в худшем – могут навредить», – рассказала собеседница.

Однако, по словам Анжелики Бариновой, несмотря на очень большой спрос на похудение, появляется и другая тенденция. Растет интерес к спорту с целью корректировки здоровья, опорно-двигательного аппарата, различных нарушений.

«Люди хотят улучшить качество жизни: не только выглядеть лучше, но и чувствовать себя лучше», — подытожила эксперт.

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