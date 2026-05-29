Физик Бычков объяснил, как правильно вести себя при встрече с шаровой молнией

Академик РАЕН, ведущий научный сотрудник физфака МГУ Владимир Бычков дал жителям Подмосковья рекомендации, как вести себя при появлении шаровой молнии. В беседе с REGIONS он подчеркнул: главное — не паниковать и не совершать резких движений.

По словам физика, если человек замирает и не бежит, светящийся шар, скорее всего, пролетит мимо. Движение же создаёт поток воздуха, который увлекает молнию за собой. Поэтому при встрече с плазменным объектом необходимо остановиться, замереть и подождать около полуминуты — за это время шар либо удалится, либо погаснет. Учёный особо отметил, что нельзя идти навстречу молнии, так как она притягивается к людям.

Бычков объяснил, что на открытой местности решающую роль играет ветер: если он дует в сторону человека, молния может притянуться. В помещении же объект чаще всего движется вдоль стен по замкнутой траектории. Если открыть дверь или окно, он выйдет наружу; в противном случае способен уйти в электропроводку, бытовые приборы или даже в соседнюю квартиру через микротрещины. Эксперт добавил, что в европейской части России ежегодно регистрируют около десяти шаровых молний, а вероятность столкновения с ними для человека составляет всего 0,01 процента.