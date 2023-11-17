Физико-математический лицей продолжают строить в подмосковном Сергиевом Посаде

Более восьмидесяти строителей занимаются возведением здания физико-математического лицея в микрорайоне Семхоз Сергиева Посада. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

В настоящий момент на объекте продолжаются работы по устройству фасадных конструкций, монтаж различных инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Готовность объекта составляет 75 процентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе продолжают активно строить школы.