Физиотерапевт объяснила, зачем ходить босиком по траве и песку

Врач-физиотерапевт Клэр Морроу в интервью HuffPost рассказала о простом, но эффективном способе тренировать баланс и устойчивость, который доступен каждому. По ее словам, человеческий мозг обладает незаметной, но критически важной способностью — он в любой момент знает, в каком положении находится тело. Когда человек наступает на неровную поверхность, мозг мгновенно считывает изменение положения сустава и напрягает нужные группы мышц, чтобы сохранить равновесие.

Эта система работает автоматически, однако с возрастом или после перенесенных травм ее эффективность неуклонно снижается. Без регулярной тренировки она попросту угасает, что ведет к повышенному риску падений и повреждений — особенно опасных в пожилом возрасте. Чтобы этого избежать, Морроу рекомендует время от времени гулять босиком по естественным неровным покрытиям: траве, песку, земле или опилкам. Именно такая прогулка, по ее мнению, дает телу необходимый вызов и заставляет его реагировать на неожиданные изменения рельефа, поддерживая нейромышечную связь в тонусе.