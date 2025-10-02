Физра — как ЕГЭ? Что решила комиссия Госсовета по спорту и как нововведение изменит жизнь миллионов школьников

Инициатива о включении физической культуры в число обязательных выпускных испытаний для девятиклассников была озвучена в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту. Соответствующая информация была распространена в среду пресс-службой правительства Тульской области.

Заседание, посвященное вопросам развития детско-юношеского спорта в стране, провел председатель данной комиссии – губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Согласно предложению, в рамках ОГЭ может появиться обязательный экзамен по физкультуре в формате сдачи норм ГТО. Суть предложения — в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО.

Золотой знак — пятерка, как пример, серебряный — четверка и тройка — бронзовый знак. Для учащихся, имеющих освобождение от практических занятий, предполагается альтернативная форма аттестации в виде теоретического тестирования. Миляев подчеркнул, что все высказанные на заседании предложения будут использованы при подготовке Совета по спорту при президенте РФ.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения отказалось вводить новые предметы в школах.