Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, расположенный в Долгопрудном, признан лучшей школой России

Агентство RAEX представило обновленный рейтинг школ России. В общероссийском рейтинге школ впервые с 2017 года сменился лидер: лучшей школой страны признан Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, он сместил СУНЦ МГУ на второе место. Об этом сообщает «Известия».

Примечательно, что лидер сменился впервые за все время существования рейтинга. В RAEX подчеркнули, что стать лучшим в стране Физтеху помог рост числа выпускников, зачисленных в вузы по результатам олимпиад без других вступительных испытаний.

Так, за год доля олимпиадников среди учтенных выпускников лицея возросла с сорока семи до почти шестидесяти процентов. Кроме того, у этой школы почти стопроцентное поступление выпускников в самые престижные российские университеты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Дубну с рабочим визитом, в ходе которого проверил ход работ капитального ремонта в старейшей школе округа, открывающуюся уже в начале сентября.