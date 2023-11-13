ФК «Химки» сыграл вничью в домашнем матче с «Акроном» в городском округе Химки
Фото: [пресс-служба администрации г.о Химки]
В рамках 18-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги футбольный клуб «Химки» г.о Химки сразился с тольяттинской командой «Акрон». Игра завершилась со счётом 2:2.
Первый тайм прошёл с преимуществом химчан, которое не принесло результата. В начале второго тайма спортсмены показали своё рвение к победе — в течение пятнадцати минут красно-черные дважды поразили ворота гостей.
«Хорошая, серьезная, боевая ничья с укомплектованной и самой организованной, наверное, командой в лиге. Приятно, что отобрали у „Акрона“ четыре очка. Жалко, что сегодня не выиграли. Похвалил ребят, очень хорошая самоотдача. Футболисты остались недовольны ничьей с лидером. Это самое главное, что характеризует наш настрой. Впереди еще две игры с сильными соперниками, будем готовиться к ним. Болельщикам спасибо за поддержку!», — поделился главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.
Напомним, ФК «Химки» занимает четвёртое место в турнирной таблице второго российского дивизиона, набрав 32 очка. Главными соперниками химчан являются «Тюмень», «Акрон» и «Динамо» Махачкала.