ФК «Химки» сыграл вничью в домашнем матче с «Акроном» в городском округе Химки

«Хорошая, серьезная, боевая ничья с укомплектованной и самой организованной, наверное, командой в лиге. Приятно, что отобрали у „Акрона“ четыре очка. Жалко, что сегодня не выиграли. Похвалил ребят, очень хорошая самоотдача. Футболисты остались недовольны ничьей с лидером. Это самое главное, что характеризует наш настрой. Впереди еще две игры с сильными соперниками, будем готовиться к ним. Болельщикам спасибо за поддержку!», — поделился главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.