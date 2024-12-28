Флаг ФСИН России вернулся с МКС на Землю

Сотрудники ФСИН России встретились с летчиками-космонавтами «РОСКОСМОСА», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области. В рамках встречи состоялась торжественная церемония передачи флага ФСИН России с подписями именитых космонавтов, который ранее отправили на Международную космическую станцию (МКС) ко дню 145-летия УИС.

Теперь фаг будет находиться в Центральной экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы. В мероприятии приняли участие Герои РФ Олег Кононенко, Константин Борисов и Николай Чуб, директор ФСИН России генерал внутренней службы страны Аркадий Гостев, руководящий состав пенитенциарного ведомства, сотрудники ФСИН России, ГУФСИН России по Московской области и Москве.

«Искренние слова благодарности вам, Олег Дмитриевич, Николай Александрович и Константин Сергеевич за то внимание и содействие, которые вы оказываете службе. Это весомый вклад в популяризацию и в поддержание авторитета уголовно-исполнительной системы», — отметил Гостев.

В ходе встречи космонавты рассказали другим участникам о своем профессиональном пути и раскрыли некоторые секреты о работе за пределами Земли. Так, например, они рассказали о том, что родственники космонавтов могут отправлять им продукты питания в посылках в космос.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.