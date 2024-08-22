Флаг с автографами бойцов СВО передали в историко-краеведческий музей Лыткарино
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино]
Флаг Лыткарино с автографами участников СВО передали в городской историко-краеведческий музей в рамках празднования Дня государственного флага РФ. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
В церемонии передачи флага приняли участие зампред Совета депутатов городского округа Юрий Егоров, замглавы муниципалитета Николай Полютин и руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Лыткарино Анна Воробьева.
Флаг передали музею по просьбе местного жителя, который участвует в СВО с позывным «Кок». Помимо автографов на нем написаны пожелания военнослужащих.
«Флаг Лыткарино, переданный с фронта, займет почетное место в нашем музее», - отметил Юрий Егоров.