Флаг Северной Кореи подняли на площадке ПМЭФ

В Санкт-Петербурге на территории выставочного центра «Экспофорум», где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), появился флаг КНДР. Он размещен при входе на мероприятие в одном ряду с государственными символами других стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Как сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий, северокорейский флаг висит среди стягов других государств, которые принимают участие в форуме. При этом официальная делегация КНДР на данный момент не объявлялась среди участников ПМЭФ-2026. Вопрос о возможном визите представителей Северной Кореи остается открытым.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о возможном приезде северокорейской делегации на ПМЭФ, однако официального подтверждения этой информации не поступало.