Флеболог Сорокваша выделил пять препаратов, повышающих образование тромбов

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог клиники DocMed Илья Сорокваша, перечислил пять видов препаратов, которые повышают риски тромбообразования. Список и пояснения специалиста публикует «Газета.ру» .

Первые в списке оказались гормональные контрацептивы. Все дело в коварном эстрогене, который наиболее часто ведет к забиванию сосудов тромбами.

«Особенная осторожность необходима женщинам старше 35 лет, курящим или имеющим предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Гормонозаместительная терапия (ГЗТ), применяемая для облегчения симптомов менопаузы, также может увеличить вероятность образования тромбов, особенно при длительном использовании и в сочетании с другими факторами риска», — рассказал Сорокваша.

Также небезопасно с точки зрения влияния на кровь и сосуды длительно принимать стероиды. Врач выделяет преднизолон и другие глюкокортикостероиды. Умеренное употребление по назначению ничем не грозит, однако именно большие и регулярные дозировки могут сыграть злую шутку.

Среди потенциально развивающих тромбоз препаратов: противоопухолевые, химиотерапевтические и антипсихотические средства. Последние нужны для предотвращения отторжения трансплантата и также небезопасны в больших дозировках.

Специалист напомнил, что сгустки крови опасны, так как забивают сосуды и способны привести к инфаркту, инсульту, тромбозу глубоких вен и тромбоэмболии.

Отметим, что любые лекарства и добавки нужно согласовывать со своим врачом.

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