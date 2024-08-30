Нутрициолог назвала продукты, которыми можно восполнить витамин D в организме

Витамин D — очень важный и недостающий природный элемент, особенно у жителей северных регионов. Нутрициолог Анастасия Курова рассказала «Подмосковье сегодня», может ли пища в полной мере заменить витамин D в каплях или таблетках.

Специалист отметила, что еда действительно может быть полноценным источником витамина, но необходимо знать, в каких именно продуктах его больше всего.

«Это жирная рыба, то есть лосось или тунец, желтки яиц, грибы и некоторые молочные продукты. В магазинах вы также можете найти витаминизированные продукты — растительное молоко», — пояснила Курова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Суточная потребность витамина D, по ее словам, может варьироваться в зависимости от возраста, пола, физиологического состояния и других факторов. Обычно для взрослого человека рекомендуемая норма витамина составляет около 600-800 МЕ (международных единиц).

«Примеры продуктов, которые помогут покрыть эту потребность: два желтка яиц (около 40 МЕ витамина D), одна порция жирной рыбы (около 400 МЕ), одна порция грибов (около 10 МЕ), один стакан молока (около 100 МЕ) или йогурта (около 80 МЕ) и 100 граммов устриц (5-10 МЕ витамина Д)», — рассказала нутрициолог.

Курова подчеркнула, что именно сбалансированный и разнообразный рацион питания, богатый морепродуктами, позволит обеспечить организм необходимым количеством витамина D.

Ранее раскрыла секреты питания, продлевающего молодость.