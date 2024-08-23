Флешмоб «Мы — Россия» прошел в Талдомском городском округе

«Триколор — символ независимости нашей страны, нашей общей ответственности за ее судьбу. Флаг — это то, что нас всех объединяет, а значит, делает сильнее. Поэтому важно воспитывать в наших детях уважение к истории государства, его символам», — сказал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.