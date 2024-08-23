Флешмоб «Мы — Россия» прошел в Талдомском городском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В Талдомском городском округе в рамках празднования Дня Государственного флага состоялся флешмоб «Мы — Россия».
Праздничные мероприятия провели в парке «Победа».
По главной аллее пронесли 50-метровый триколор. Цвета государственного флага символизируют верность Отчизне, державность и нравственную силу страны. Акция проведена с целью проявления уважения к подвигам современных героев и предков.
Председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев возглавил шествие. В акции приняли участие представители администрации муниципалитета, депутаты, общественные организации, волонтеры и активные горожане.
«Триколор — символ независимости нашей страны, нашей общей ответственности за ее судьбу. Флаг — это то, что нас всех объединяет, а значит, делает сильнее. Поэтому важно воспитывать в наших детях уважение к истории государства, его символам», — сказал ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
День Государственного флага отмечают в России 22 августа. Ежегодно администрации городов и регионов проводят масштабные праздничные мероприятия, чтобы напомнить россиянам о самобытности многонациональной страны. Герб, гимн и флаг олицетворяют суверенитет.