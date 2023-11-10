Флешмоб пенсионерок: на Урале две женщины в один день пытались поджечь военкоматы

В двух разных городах Свердловской области были совершены попытки поджога военкоматов, сообщили в региональной антитеррористической комиссии.

В обоих случаях исполнителями были женщины-пенсионерки, которых неизвестные по телефону и интернет-мессенджерам уговаривали поджечь здания, в которых «засели мошенники».

В Асбесте 69-летняя женщина подожгла крыльцо, правда, не военкомата, а находящейся по соседству поликлиники. За эту акцию ей перевели 30 тысяч рублей.

55-летней пенсионерке из Каменец-Уральского за видеосъемку своих действий пообещали 150 тысяч. Однако в этом случае попытка поджога была предотвращена.

Спецслужбы выясняют, кто мог давать женщинам такие задания.