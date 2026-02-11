Флорист рассказала, что дарят на 14 февраля и как сохранить букет надолго

В преддверии Дня всех влюбленных цены на цветы традиционно взлетают на 30% — свою роль играют и ажиотаж, и усложнившаяся логистика. Однако главный вопрос для покупателей не только в стоимости, но и в выборе. Флорист-дизайнер Серафима Агеенко объяснила, какие цветы сейчас в тренде и как продлить им жизнь. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, уже несколько лет бессменным лидером 14 февраля остается роза. Но если раньше дарили классические бутоны, то теперь в моде так называемая «вывернутая» роза во французской технике: лепестки аккуратно отгибают вручную, делая цветок необычайно пышным. На втором месте по популярности — хризантемы, которые ценят за стойкость. А поскольку праздник стоит на границе зимы и весны, в букеты все чаще добавляют гладиолусы, гортензии, гиацинты, пионы и трогательную мимозу. Правда, с последней придется повозиться: пушистые веточки очень быстро осыпаются, сохранить их свежими почти невозможно.

Чтобы подарок радовал глаз дольше, флорист советует не ставить вазу на подоконник или рядом с батареей. Кухня — тоже не лучший вариант: цветы не любят сухой и теплый воздух. Идеальное место — в центре комнаты, подальше от отопительных приборов. При этом уход за букетом зависит от вида цветов. Розам нужно много воды — не меньше половины высоты стебля. А вот тюльпанам, ирисам и гиацинтам достаточно 10 сантиметров, но доливать ее придется часто: эти цветы пьют очень быстро.

По ее мнению, чтобы букет пережил праздник и оставался свежим хотя бы несколько дней, мало заплатить за него треть цены. Нужно знать, какие цветы сейчас дарят, и уметь за ними ухаживать. И тогда даже мимоза, за которой так сложно следить, подарит свое мимолетное, но такое трогательное весеннее настроение.

