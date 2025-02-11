Флорист Запорожец рассказала, как развивается индустрия свежесрезанных цветов в России

В нашей стране издавна существует традиция дарить цветы на значимые события. Таким образом, на рынке сохраняется стабильный спрос на букеты, несмотря на проблемы, которые имеются в данной индустрии. По словам флориста Марины Запорожец, индустрия цветов всегда ориентируется на предстоящие сезоны. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она добавила, что по мере наступления весны у людей возрастает желание покупать весенние цветы. На сегодняшний день актуальны тюльпаны, нарциссы и гиацинты, поскольку они ассоциируются с приходом весны. С приближением летнего сезона спрос увеличивается на розы и пионы. К концу жаркого периода года появляется интерес к хризантемам и георгинам.

По мнению эксперта, сезонность является ключевым правилом во флористике: люди покупают цветы, соответствующие времени года, что связано с внутренним ощущением человека и естественной потребностью в соответствующих цветах.

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