Флот против литературы: во Владивостоке снесут памятник Солженицыну

Во Владивостоке демонтируют памятник писателю Александру Солженицыну. Скульптуру уберут с Корабельной набережной по просьбе командования Тихоокеанского флота. Эту информацию подтвердили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что монумент признан не соответствующим общей тематике военных мемориалов, расположенных на этой территории. Ранее обсуждалась возможность переместить объект в один из городских скверов.

Представители администрации уточнили, что данное скульптурное изображение не числится в реестре объектов культурного наследия. Вопрос о его переносе рассматривался на заседании Совета по культуре и искусству.

Члены совета единогласно поддержали обращение ветеранов и руководства флота. По их мнению, памятник писателю диссонирует с окружением, где увековечена память о событиях военно-морской истории и героях флота.

Технические работы по демонтажу и последующей установке монумента на новом месте запланированы к 2 июля 2026 года.