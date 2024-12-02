ФНС заблокировала счета компании блогера Чекалина и его партнера по бизнесу Вишняка

Счета блогера Артема Чекалина и его бизнес-партнера Романа Вишняка были заблокированы по распоряжению ФНС, что подтверждается данными сервиса «БИР-Аналитик», передает РИА Новости.

Как известно из информации о компании, занимающейся «розничной торговлей косметическими и гигиеническими товарами в специализированных магазинах», Чекалину принадлежит 70% акций фирмы, а Вишняку — 30%.

Решения о приостановке операций по счетам принимаются с июня 2023 года, и последний раз они были остановлены в середине октября. Причиной стало «непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы в течение 20 рабочих дней после истечения установленного срока».

Кроме того, в отношении Артема и его бывшей супруги, а также Романа Вишняка ведется уголовное разбирательство по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. Согласно данным следствия, они, используя фальшивые документы, вывели из России более 250 млн руб., и против них выдвинуты обвинения.

Ранее сообщалось, что суд в Москве продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее экс-супругу Чекалину.