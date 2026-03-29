ФНС закроет доступ к деньгам тем, кто проигнорировал срок: кому грозит

Член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева сообщила, что Федеральная налоговая служба вправе приостановить операции по банковским счетам граждан, нарушивших срок подачи декларации о доходах за 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости .

Согласно установленным правилам, отчетный документ необходимо направить в инспекцию до 30 апреля. При игнорировании этого требования у фискального органа возникает право ограничить доступ к счетам спустя двадцать рабочих дней, то есть после 20 мая, уточнила юрист.

Специалист напомнила, что самостоятельное декларирование обязательно при реализации недвижимости, находившейся в собственности менее минимального периода, получении дорогостоящих подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками, выигрыше в лотерею на сумму свыше 4 тысяч рублей, сдаче имущества в аренду, а также при поступлении средств из иностранных источников.

Перечислить исчисленный налог граждане вправе до 15 июля, добавила Мучараева.