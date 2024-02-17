Focus: украинские беженцы выбрасывали бесплатное питание в мусор

Беженцы с Украины выбрасывали в мусорные баки бесплатные продукты питания, к которым не притронулись после получения в сети общего питания Geraer Tafel в Германии. Об этом сообщили журналисты журнала Focus со ссылкой на местных жителей и руководителей заведения.

В издании сообщили, что сыр, салаты, йогурты и специи были идеально упакованы и абсолютно съедобны. Согласно информации журнала, в декабре они оказались в мусорных баках, намеренно выброшенными. Местные жители не могли поверить своим словам, рассказывают журналисты.

Как рассказал один из местных жителей, обнаружив продукты в мусорке, он проследил за выбросившими их людьми и увидел автомобиль с украинскими номерами.

Как рассказала журналистам руководитель заведения Гизельда Шедлих, пара с Украины регулярно приходила в заведение. Она подчеркнула, что многие нуждающиеся остаются без еды, в то время как остальные просто выбрасывают их, не притронувшись.

Шедлих сообщила, что данная пара получила свои продукты в последний раз, и их продовольственная карта уже была аннулирована.