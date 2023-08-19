Focus: Запад давит на Киев, требуя уступить России часть территории Украины

Напомним, ранее Йенсен отметил, что украинское руководство, в обмен на путевку в НАТО, может вполне может признать часть своих бывших территорий за Россией. Позднее генсек Альянса Йенс Столтенберг выступил с опровержением данной формулы мира, заявив о полной поддержке Киева в его противостоянии с Москвой. Как считает Райтц, первое заявление представителя военного блока было сделано неспроста, ведь дыма без огня не бывает.

«Запад пытается надавить на Киев предложением о территориальных уступках со стороны Украины. Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — пишет Райтц.

Обозреватель уверен, Йенсен запустил пробный шар. Посмотреть на реакцию Киева. Однако после взрыва негодования со стороны местного правящего режима в Альянсе сделали так называемый дипломатический откат, считает Райтц. В то же время обозреватель уверен, что к этой теме еще вернутся в будущем.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.