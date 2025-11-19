SHAMAN откровенно высказался о женитьбе с Мизулиной, быте и плане завоевать мир с Бабкиной

Ярослав Дронов, известный миллионам поклонников как SHAMAN, в эксклюзивном интервью KP.RU впервые подробно рассказал о женитьбе на Екатерине Мизулиной и поделился планами на будущее. Церемония бракосочетания состоялась в Донецке во время совместной поездки пары в ДНР на День народного единства.

По словам звезды, брак — обоюдное решение. По его словам, он абсолютно уверен в своем выборе, добавив, что церемония прошла скромно, зато в присутствии главы республики Дениса Пушилина и членов команды артиста.

Многие считали, что Мизулина и Дронов отметят событие позже, однако, как признался SHAMAN, шумных празднеств они не планируют. Скорее всего, это будет тихий вечер в кругу семьи. А вот свадебное путешествие пара совмещает с гастролями.

В быту трехкратный «певец года» по версии ВЦИОМ считает себя практичным человеком.

«Если нужно что-то подремонтировать, подкрутить гаечки, то в этом плане у меня руки из правильного места растут. Я раньше и в общежитии жил, и на съемных квартирах, поэтому с домашними делами легко могу справиться сам. Я не белоручка. Могу что-то сделать по дому, по хозяйству, с удовольствием посуду помыть», — рассказал Дронов.

Из музыкальных новостей Дронов сообщил о готовящемся дуэте с Надеждой Бабкиной и объяснил свой успех в КНДР.

«Это было ярко и громко, настоящее рок-действо. <...> Говорят, что я теперь в КНДР второй по популярности человек после товарища Ким Чен Ына», — смеется артист.

Свое 34-летие артист отметит 22–23 ноября двумя концертами в Кремлевском дворце, где представит новый формат шоу — нечто среднее между конферансом, стендапом и исповедью. В программе прозвучит и свежий хит «Я красиво живу», записанный с саксофонистом Игорем Бутманом. На вопрос об искусственном интеллекте SHAMAN ответил философски. По его словам, умные нейросети не смогут вложить в творчество душу.

