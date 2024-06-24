Фонд капитального ремонта Подмосковья открыл двери для участников СВО

Участники специальной военной операции осваивают новые профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках программы слушатели ознакомились с передовой практикой цифровизации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, работой Центра Управления Проектами и Автоматизированной системой Управления (АСУ ФКР). Также была организована экскурсия на объекты капитального ремонта многоквартирных домов региона, где участники смогли увидеть современные технологии, применяемые в процессе ремонта.

Вице-губернатор и министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что участники СВО уже выполнили свой воинский долг перед Родиной и сегодня переходят в гражданское направление. Они возвращаются и будут занимать соответствующие посты на государственной муниципальной службе.