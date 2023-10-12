Фонд «Компас» и Минприроды займутся развитием образования и туризма в рамках нацпроекта «Экология»

Экология очень важна для человека. Ведь именно от нее и степени загрязненности окружающей среды зависит благополучие всей планеты. У этой ветви естественной науки есть свои цели, одна из которых заключается в изучении и улучшении природных условий.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявили, что ведомство договорилось о взаимодействии с фондом под названием «Компас».

Известно, что последний является одним из активных участников «зеленой» политики государства. А «экологическая повестка в нашей стране сегодня выходит на первое место», по словам министра Александра Козлова. Об этом также пишет ТАСС.

Татьяна Яковлева, являясь директором «Компаса», в свою очередь, добавила, что фонд готов к партнерству с государством. Тем более, что для него очень важна поддержка ведомства, которое отвечает «за реализацию госполитики в области охраны природы». Таким образом, обе стороны займутся восстановлением численности редких животных, а также развитием экологического образования и туризма.