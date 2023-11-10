Фонд микрофинансирования Подмосковья оказал поддержку бизнесу почти на пять миллиардов рублей

С начала своей работы Фонд микрофинансирования Московской области выдал более 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов для бизнеса. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования, основанный в 2009 году, выдал бизнесу региона почти три тысячи льготных займов на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. Первый заем Фонда был выдан в феврале 2010 года», — уточнила Зиновьева.

В ведомстве отметили, что максимальный размер займа, который может получить бизнес, — пять миллионов рублей. На данный момент для представителей МСП региона действуют 13 кредитных программ фонда. Подать заявку на получение льготного займа можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.