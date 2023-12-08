Фонд «Почувствуй жизнь» проведет вебинар на тему благотворительности

Благотворительный фонд «Почувствуй жизнь» 16 декабря с 11:00 до 12:30 проведет вебинар «Благотворительность по-новому: творческое развитие детей по авторским программам фонда».

Мероприятие заинтересует тех, кто планирует запустить собственный благотворительный проект для детей, но не знает, с чего начать, и опасается остаться без поддержки. Также он будет интересен родителям, которые хотят разобраться: как с помощью игры развить в ребенке внимательность и любознательность.

Спикеры расскажут о формировании навыков и способностей, на которые влияют творческие занятия, почему в возрасте 8-12 лет важно уделять внимание играм, как открыть свой благотворительный творческий центр для детей при поддержке фонда «Почувствуй жизнь».

В числе спикеров — практикующий психолог Дарья Брукер, а также антикризисный менеджер, инвестор Кирилл Веселов. Оба являются учредителями фонда.

Для участия в вебинаре нужно будет зарегистрироваться на этом сайте.