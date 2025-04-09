Фонд президентских грантов проведет оценку результатов проектов, реализованных в 2024 году
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Фонд президентских грантов оценит результаты проектов, которые были завершены в прошлом году. Для этого будет использоваться портал «оценка.гранты.рф».
Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня. По ее итогам будут определены 100 лучших реализованных проектов.
Принять участие в оценке проектов могут представители органов исполнительной власти регионов России, Общественной палаты России и общественных палат субъектов РФ, а также эксперты и все желающие жители.
Оценка поможет определить, насколько полезными и эффективными оказались проекты, получившие поддержку в виде президентских грантов.