Фонд президентских грантов проведет оценку результатов проектов, реализованных в 2024 году

Фонд президентских грантов оценит результаты проектов, которые были завершены в прошлом году. Для этого будет использоваться портал «оценка.гранты.рф» .

Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня. По ее итогам будут определены 100 лучших реализованных проектов.

Принять участие в оценке проектов могут представители органов исполнительной власти регионов России, Общественной палаты России и общественных палат субъектов РФ, а также эксперты и все желающие жители.

Оценка поможет определить, насколько полезными и эффективными оказались проекты, получившие поддержку в виде президентских грантов.