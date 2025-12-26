Фонд «Ветер добрых перемен» и Совкомбанк подвели итоги детского фестиваля «Чемпионат Победителей» в Домодедово

21 декабря 2025 года в Домодедово, в манеже «Авангард» успешно завершился заключительный этап III Всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей». Мероприятие организовал благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» в стратегическом партнерстве с ПАО «Совкомбанк».

Участниками стали более 150 детей в возрасте 7–14 лет — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, ребята из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, включая детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По данным организаторов, гостями и наставниками стали легенды спорта: Олег Романцев, Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Дмитрий Сенников, а также хоккеисты Владислав Каменев и Илья Каблуков.

Восемь команд разыграли кубок фестиваля. В решающем матче победу со счетом 6:0 одержала команда «ФК Дубний». Для детей с ОВЗ был организован специальный «Звездный матч», далее все участники сыграли в «Гала-матч» против команды звезд, который завершился символичной ничьей 2:2 — победила дружба.

Каждый участник получил награды, подарки и внимание кумиров. Главная миссия фестиваля — поддержать детей, дать им возможность поверить в свои силы и изменить жизнь к лучшему.

«Чемпионат победителей» проходит при поддержке правительства МО, под эгидой РФС, при поддержке Фонда президентских грантов, а также партнеров: Адвокатского бюро Forward Legal, компании «Метпром» и GLS Pharmaceuticals.

