Фонтан до третьего этажа и размытый асфальт: Саратов затопило из-за мощного прорыва водопровода

Жители Ленинского района Саратова остались без холодной воды из-за крупной аварии на городском водопроводе. Коммунальная катастрофа произошла накануне вечером на улице Лебедева-Кумача, 82/17. Об этом сообщили в МУПП «Саратовводоканал».

По информации предприятия, прорыв случился на трубе диаметром 200 миллиметров. С 19:20 22 июля холодное водоснабжение отключено на улицах Лебедева-Кумача, Тархова и Перспективной. Восстановить подачу ресурса коммунальщики планируют к 18:00 23 июля.

Очевидцы описывают случившееся как мощный фонтан, высота которого достигала третьего этажа. Потоки воды под сильным напором серьезно повредили дорожное покрытие, размыли асфальт и затруднили движение автомобилей на аварийном участке. В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий прорыва.