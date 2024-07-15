Фонтан на площади Советской в Коломне запустили досрочно

Освежающий и привлекающий внимание фонтан на площади Советской вновь заработал на радость жителей. Недавно сооружение завершили ремонтировать, причем раньше, чем планировалось.

Фонтан заполнили водой после ремонта и запустили устройство по подаче воды. Струи вновь бьют вверх, добавляя площади жизни и летней атмосферы.

Как рассказал начальник Управления благоустройства администрации г.о. Коломна Николай Пшенников, на месте было выполнено множество изменений. Были проведены работы по ремонту дна и стенок фонтана, специалисты вернули сооружению гидроизоляцию и капитально изменили технологическое оборудование. Все устаревшие детали заменили на новые и качественные, что продлит срок службы городского объекта.

Работы завершили досрочно, благодаря чему жители уже сейчас могут насладиться видом и прохладой, исходящей от воды. Однако стоит предупредить, что конструкция не предназначена для купания. Это может привести к травмам и поломке фонтана. Жителей также предостерегают от нарушений у объекта: все записывают городские камеры уличного слежения.