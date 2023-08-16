Фонтан в Кашире-2 заработает ко Дню города

Реконструкция фонтана занимается МУП «Водоканал». Его директор Алексей Филиппов отметил, что чаша объекта уже оштукатурена и сейчас ее герметизируют. Помимо этого, строители готовятся делать подсветку на данном объекте.

Напомним, что в Подмосковье развернулась масштабная работа по благоустройству населенных пунктов региона. Команда губернатора Андрея Воробьева сделала это направление одним из основных в своей работе. До конца этого года планируется привести в порядок более четырех сотен объектов в разных городских округах. Благоустройство коснется аллей, набережных, детских площадок, парковых и пешеходных зон, территорий около станций МЦД и других общественных мест, а также систем освещения.