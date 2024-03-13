«Фонтанка»: россияне переезжают в Европу по поддельным украинским паспортам

В закрытых источниках и чатах была обнаружена новая схема мошенников: продавцы с черного рынка предлагают россиянам приобрести подделку украинского паспорта или свидетельства о рождении для переезда в европейские страны в качестве беженцев. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Юристы указали на то, что повышенный спрос на поддельные документы вызван тем фактом, что беженцев с Украины впускают в Европу без визы – по паспортам и свидетельствам. Более того, они также претендуют на выплаты от европейских стран и соцвыплаты, подчеркнули эксперты.

Журналисты отмечают, что ради подобной выгоды покупатели и продавцы решаются на уголовные преступления. Сообщается, что в начале года СГБ Азербайджана разоблачила транснациональную ОПГ, занимавшуюся подделкой таких документов. Известно, что на протяжении года уроженец Львова Нуриев Ибадат Гахраман оглы и его стамбульский коллега Багиров Фарид Вагиф оглы создавали паспорта и водительские права. Службой были также найдены и те, кто пользовался данными документами для проживания в Европе, сообщают журналисты.