По информации Forbes, ссылающейся на документы Конгресса США, до 25 000 граждан Кубы могут присоединиться к российским вооружённым силам в ближайшем будущем.

Издание отмечает, что предложение зарплаты в размере 2000 долларов представляется заманчивым для кубинцев, поскольку их средняя зарплата на родине составляет всего 20 долларов.

Обращается внимание, что численность кубинских военных превысит количество северокорейских солдат, сделав его самым многочисленным иностранным контингентом на поле битвы.

Кубинские власти отвергают свою прямую причастность к масштабной вербовке, однако аналитики полагают, что без их негласного согласия такие действия были бы невозможны.