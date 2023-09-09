Forbes: датские военные обучают солдат ВСУ, снимая танки Leopard из музеев
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Ради того, чтобы обучить украинских военных управлению немецкими танками Leopard, Дании приходится жертвовать указанными бронемашинами, которые давно являются музейными экспонатами. Об этом стало известно Forbes.
Как сообщает издание, из музейной техники уже сформированы аж пять батальонов.
«Это очень много танков: целых пять батальонов. Для одного Leopard требуется экипаж из четырех человек, им потребуется очень много танкистов. Также они взяли танки в музеях», — пишет Forbes.
Напомним, Дания 8 сентября передала Украине первую партию танков Leopard в количестве 10 единиц. Датское Министерство обороны сообщило, что теперь они могут быть задействованы в контрнаступлении ВСУ.