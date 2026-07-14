«А когда мы с семьей хотели зайти в кафе, нас туда не пустили из-за моей формы. Сказали, что у них дресс-код. Моя форма некоторым — будто укор: я им отдыхать мешаю, лишний раз напоминаю, что в стране идет война и люди гибнут», — подчеркнул боец.