«Форма — будто укор»: замкомандира «Ахмата» рассказал, как его с семьей выставили из кафе
Участник СВО Соболь рассказал, как из-за военной формы его не пустили в кафе
Заместитель командира отряда «Ваха» спецподразделения «Ахмат» с позывным Соболь в беседе с обозревателем «Царьграда» Владленом Чертиновым рассказал, как его с семьёй не пустили в кафе из-за военной формы. Офицер, переживший до СВО восемь пулевых ранений и удар штык-ножом в сердце, в 2022 году добровольцем ушёл на передовую.
По его словам, в Москве он часто ловит на себе косые взгляды, а когда дважды надевал ордена, люди смотрели так, будто он их украл.
«А когда мы с семьей хотели зайти в кафе, нас туда не пустили из-за моей формы. Сказали, что у них дресс-код. Моя форма некоторым — будто укор: я им отдыхать мешаю, лишний раз напоминаю, что в стране идет война и люди гибнут», — подчеркнул боец.